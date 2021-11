Meerderheid Amsterdamse gemeenteraad is tegen invoering 2G-maatregel

Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraadsleden is tegen de invoering van de 2G-maatregel. In het kort betekent de aanpak dat ongevaccineerde Nederlanders geen QR-code meer kunnen krijgen na een negatieve coronatest. Het gros van de Amsterdamse partijen vindt dat er een tweedeling in de maatschappij ontstaat en dat de maatregel polarisatie in de hand werkt.

Dat blijkt uit een rondgang van AT5/NH Amsterdam langs alle Amsterdamse raadspartijen. GroenLinks, PvdA, JA21, DENK, Partij van de Ouderen, NIDA, Partij voor de Dieren, CDA en SP geven allemaal aan tegen te zijn. D66 is als enige partij voor de maatregel. De overige partijen, waaronder de VVD en ChristenUnie, waren onbereikbaar of hadden op het moment van de rondgang nog geen standpunt ingenomen.

Demissionair minister De Jonge noemde de beoogde 2G-aanpak op de persconferentie vrijdag 'een onvermijdelijke keuze'. Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor de maatregel de komende drie weken in voorbereiding. Daarna moeten de Eerste en Tweede Kamer er nog mee instemmen, maar of er genoeg steun is in het parlement is niet duidelijk. De Kamer debatteert vandaag verder over de corona-aanpak.

Vaccinatiegraad in Amsterdam blijft achter

In Amsterdam is 74 procent van de inwoners volledig gevaccineerd, een stuk lager dan het landelijk gemiddelde van ruim 82 procent. Vooral in de stadsdelen Nieuw-West (62 procent) en Zuidoost (64 procent) ligt de vaccinatiegraad een stuk lager. Alleen in het centrum ligt de vaccinatiegraad met 84 procent boven het landelijk gemiddelde.

GroenLinks, de grootste partij in de raad, zegt 'niet blij' te zijn met de aangekondigde maatregel. "Het gaat uitsluitend werken", aldus raadslid Jenneke van Pijpen. Het CDA, een kleine partij in de Amsterdamse raad maar regeringspartner in het demissionaire kabinet, denkt dat de maatregel 'niet verstandig' is. "Ik denk dat er inhoudelijke argumenten voor 2G te vinden zijn, maar dat het het wantrouwen, polarisatie en sociale ongelijkheid vergroot", aldus fractievoorzitter Diederik Boomsma.

"Leidt tot polarisatie en verdeeldheid"

Volgens de PvdA moet er vooral worden ingezet op 'meer informeren'. Fractievoorzitter Sofyan Mbarki: "De 2G-maatregel gaat leiden tot polarisatie en verdeeldheid die nog lang door zal werken. De gevolgen op de lange termijn daarvan mogen we niet onderschatten. Je moet mensen die zich nog niet hebben laten vaccineren opzoeken en in gesprek gaan, niet verder van je afduwen."

Ook Wil van Soest, fractievoorzitter van de Partij voor de Ouderen vreest een tweedeling. "Dan maar een lockdown voor iedereen, maar zo veel mogelijk prikken heeft mijn voorkeur." JA21-fractievoorzitter Annabel Nanninga zegt principieel tegen de 2G-maatregel te zijn. "Het is frustrerend dat met name Amsterdam achterblijft met vaccineren, maar het moet niet op deze manier. We moeten blijven oproepen tot vaccineren."

"Met 2G verplicht je vaccinatie"

DENK-fractievoorzitter Numan Yilmaz: "Ik vind het heel belangrijk dat mensen gaan vaccineren, maar met 2G verplicht je vaccinatie. Ik vind niet dat je mensen kan verplichten, het moet een vrijwillige keuze zijn. Je moet respect tonen voor mensen die het niet willen." NIDA-voorman Mourad Taimounti sluit zich daarbij aan. "De druk die gezet wordt is niet normaal. Sommige mensen worden ziek van het vaccin. De overheid moet snappen waarom mensen zich niet laten vaccineren."

D66 is als enige partij uitgesproken voor: "Het geeft de vrijheid aan zo veel mogelijk mensen, een heftige lockdown is niet gewenst", aldus raadslid Marijn Bosman. "We denken aan mensen die een hartoperatie nodig hebben. Die moeten nu weer zorg krijgen en dit is een manier. We moeten ook nog zorgen dat de vaccinatiegraad omhoog gaat in wijken zoals Nieuw-West en Zuidoost, meer informeren en de wijk in." De partij wil nog niet voor camera reageren.