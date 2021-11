Fataal bromfietsongeluk op Woudmeerweg bij Dirkshorn

Een bestuurder van een bromfiets is vanmiddag overleden na een ongeval op de Woudmeerweg bij Dirkshorn. Daarbij was ook een auto betrokken. Het ongeval vond rond 17.30 uur plaats.

De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van de overleden bestuurder. Ook over de aard van het ongeluk is nog niets bekend: het sporenonderzoek loopt nog.

Of de bromfietser en de automobilist op elkaar zijn gebotst, kon de politie niet bevestigen. Wel heeft de auto een beschadiging aan de linkerkoplamp, zo is te zien op foto's.