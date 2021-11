Mariette Dölle nieuwe directeur Oude Kerk

Mariette Dölle wordt de nieuwe directeur van de Oude Kerk. Vanaf februari verruilt ze haar positie als directeur van Museum Kranenburgh in Bergen voor haar nieuwe functie in Amsterdam.

"We zijn verheugd dat we met Mariette Dölle een bevlogen museumdirecteur hebben gevonden met bewezen talent voor het realiseren van tentoonstellingen die de tijdsgeest weerspiegelen. Ze weet hedendaagse kunst en erfgoed op een actuele en overtuigende wijze te combineren", aldus Tjepco van Voorst Vader, voorzitter van de Raad van Toezicht Oude Kerk Amsterdam.

Dölle was eerder artistiek leider van TENT, podium voor hedendaagse kunst in Rotterdam. Dölle: "Het is een groot avontuur leiding te mogen gaan geven aan deze prestigieuze instelling die grootschalige site-specifieke solopresentaties programmeert van vooraanstaande (inter)nationale kunstenaars. De Oude Kerk is een plek geworden waar het publiek graag komt om geïnspireerd te raken door uitzonderlijke kunstprojecten en te genieten van het uitgebreide publieksprogramma en dat allemaal in het oudste monument van Amsterdam; voor dat samenspel zet ik mij graag in."

Dölle volgt de in oktober vertrokken directeur Jacqueline Grandjean op. Onder leiding van Grandjean groeide het aantal bezoekers flink en verdrievoudigde de omzet van de Oude Kerk, maar ontstonden er ook rechtszaken over de plaatsing van een rood raam en was er kritiek op een tentoonstelling van zandzakken en houten stellages die het originele karakter van de kerk zouden aantasten.