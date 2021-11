Justitie in hoger beroep tegen één dag cel voor aanranding van minderjarige pizzabezorger

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de rechtelijke uitspraak van één dag cel en 120 en 60 uur taakstraf voor de Alkmaarse Cato van der K. en Michelle de K. uit Amsterdam voor hun rol bij het aanranden en filmen van een 17-jarige pizzakoerier. Dat laat het OM aan NH Nieuws weten. Justitie had drie maanden cel tegen beide vrouwen geëist.

"Als het om een 17-jarig meisje was gegaan dat werd aangerand door twee mannen, was iedereen het erover eens dat een gevangenisstraf gepast is"

Ze achtte toen beide vrouwen, allebei 25 jaar, medeplichtig aan de aanranding. De rechter oordeelde daar echter anders over: "Michelle de K. heeft het slachtoffer niet aangeraakt." Hoewel ze wel seksueel getinte opmerkingen maakte en filmde dat Cato de jongen bij zijn geslachtsdeel greep, is er volgens de rechter geen sprake van een 'vooropgezet plan' en daarom is ze enkel gestraft voor het maken, bezitten en verspreiden van de video.

Het OM is het niet eens met het feit dat Michelle de K. is vrijgesproken van aanranding en vindt de straf die de vrouwen kregen te laag. "Als het hier om een 17-jarig meisje was gegaan dat werd aangerand door twee meerderjarige mannen, zou iedereen het erover eens zijn dat een gevangenisstraf gepast is", motiveerde de officier van justitie de eis van drie maanden gevangenisstraf tijdens de rechtszaak.

Reconstructie

Het is zaterdagmiddag 2 mei. Cato en Michelle en nog wat anderen zijn thuis aan het chillen met drank en lachgas. Ze bestellen twee pizza's en wat frisdrank. De bestelling wordt gebracht door een 17-jarige bezorger. De tiener belt aan bij het huis en Michelle doet open in een badjas.

Hij wordt binnen gevraagd omdat 'de pizza anders koud wordt', verklaart hij later tegen de politie. Onder het mom van 'klant is koning' gaat hij in op het verzoek en zet de bestelling op een salontafel in de gang van het huis. Wanneer Michelle even wegloopt om geld te halen, ziet de koerier mensen seks hebben in een andere kamer.

Trauma's

Als de vrouw terugkomt, begint ze hem te filmen, aldus het slachtoffer. Bijna tegelijkertijd wordt hij bij zijn geslachtsdeel gegrepen door Cato, die gekleed is 'in een soort sm-pakje'. Ze wrijft over het geslachtsdeel en balzak van de jongen en knijpt er in. Op dat moment weet hij niet goed wat hij moet doen. In het verleden is hij door een stiefvader misbruikt en deze aanranding haalt daar trauma's van naar boven.