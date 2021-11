Geen vuurwerkshows tijdens jaarwisseling wegens oplopende coronabesmettingen

Dat schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. Ze noemt de perspectieven voor de feesten 'zeer somber'. "Gelet op de forse kosten in de voorbereiding en het vele werk wat hieraan verbonden is, achtte ik het niet langer verantwoord om hiermee door te gaan. Bovendien leent het karakter van de vuurwerkshows zich niet om te werken met een Coronatoegangsbewijs."

De laatste maanden is er volgens Halsema hard gewerkt aan een centrale viering, met een nationaal aftelmoment, en kleinere vieringen van de jaarwisseling op allerlei plekken in de stad. Het doel was om Amsterdammers een alternatief te bieden nu zij zelf niet meer eigen consumentenvuurwerk, met uitzondering van de categorie F1, mogen afsteken. Die voorbereidingen zijn onmiddellijk gestaakt.

"Besluit langer uitstellen geen optie"

Volgens Halsema is er zekerheid en voldoende tijd nodig om de vuurwerkshows te kunnen voorbereiden, 'inclusief het aangaan van financiële verplichtingen'. "Dit besluit langer uitstellen is geen optie", beargumenteert ze. Het lokale afsteekverbod in Amsterdam blijft van kracht.

Het blijft volgens haar mogelijk voor verschillende partijen om te werken aan alternatieven. Tot 1 december kunnen partijen aanspraak doen op een subsidieregeling voor kleinere alternatieve vieringen. "Mogelijk kunnen er nog wel kleinschalige vieringen in de stadsdelen plaatsvinden, binnen de dan geldende maatregelen."