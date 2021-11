Testcapaciteit 'tegen grenzen aan': 7.000 meer uitgevoerde testen in Kennemerland, extra bus in Gooi

De Noord-Hollandse testlocaties lopen tegen hun maximale capaciteit aan: in het Gooi wordt deze al uitgebreid met een extra testbus. De GGD Kennemerland meldt vorige week 19.000 testen te hebben uitgevoerd, tegenover 12.000 in de week ervoor.

Bij de GGD Kennemerland is er momenteel nog wel een plekje te boeken voor een coronatest, al zijn de locaties in Haarlem en Velsen voor morgen 'zo goed als vol', meldt een woordvoerder. In Badhoevedorp is nog voldoende plek: daar kun je nu nog terecht voor een afspraak voor morgenochtend én ook zelfs zonder afspraak.

Het aantal afgenomen coronatesten in de provincie loopt op: de teller van de Gooise GGD staat op ongeveer 1.100 tests per dag, maar 100 tests verwijderd van de maximale capaciteit. Om deze reden wordt op maandag, woensdag en donderdag tijdelijk een extra testbus ingezet bij de Hilversumse testlocatie, die voor 200 extra tests zou moeten zorgen.

Maar dat het aantal uitgevoerde testen toeneemt, merken ze ook hier in Kennemerland. Afgelopen week zijn er 19.000 testen afgenomen, terwijl dat de week ervoor nog 12.000 waren."Als de eerste twee dagen van deze week al goed volstromen, ligt het in de lijn der verwachting dat we het de rest van de week ook druk krijgen", aldus de woordvoerder van de GGD Kennemerland.

De maximale testcapaciteit ligt in deze regio op 4.000 testen per dag, zeven dagen per week. "Dat kunnen er ruim 5000 worden als het nodig is, maar dat is nu niet het geval", aldus de woordvoerder.

Tegen de grenzen aan

Ook bij de GGD Hollands Noorden wordt er volop getest, al kan iemand daar wel binnen 24 uur nog terecht voor een test en kan de uitslag ook binnen de gestelde termijn gegeven worden. "Maar het is niet te vergelijken met het beeld van vier weken geleden", aldus een woordvoerder. "Het begint wel tegen de grenzen aan te schuren."