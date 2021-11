Tegenvallers maken metamorfose parkeerterrein gemeente Gooise Meren flink duurder

Het parkeerterrein van het gemeentehuis – dat ook twee keer per jaar wordt gebruikt voor de kermis en een keer per jaar voor de grote schaatsbaan – wordt momenteel verbouwd. Het wordt vooral een heel stuk groener. Het plein moet straks multifunctioneel zijn, zo besloot de gemeente eerder.

Voor het werk startte stelde de gemeenteraad van Gooise Meren een half miljoen euro beschikbaar, met nog eens 330.000 extra voor 'klimaatadaptieve maatregelen'. Er klonk eerder veel kritiek op dat budget: een deel van de gemeenteraad vond het plan veel te duur.

De aannemer blijkt nu met dat budget niet uit te komen. Er blijkt zeker 120.000 euro extra nodig om het werk goed en wel af te kunnen ronden. Het leidt er toe dat de gemeente al met al bijna een miljoen kwijt is voor het plein.

Tegenvallers

Dat het werk een stuk duurder uitvalt, komt volgens burgemeester en wethouders door een paar tegenvallers. Een tegenvaller waar de gemeente zelf niks aan kan doen is het feit dat de prijzen in de bouw een stuk hoger zijn geworden in vergelijking met toen drie jaar geleden de plannen gemaakt werden. Een andere tegenvaller is het feit dat de aannemer een fundering van de voormalige hoofdingang van het gemeentehuis niet kan gebruiken, terwijl daar wel rekening mee gehouden was.

Een opvallende andere tegenvaller is de sloop van een grote betonnen bloembak. Na onderzoek bleek dat niet een bloembak te zijn, maar ook een grote betonnen schuilkelder. De sloopkosten daarvan vallen daardoor een stuk hoger uit dan eerder verwacht.

De gemeenteraad van Gooise Meren wordt nu gevraagd extra geld ter beschikking te stellen. Daar is wel een begrotingswijziging voor nodig. Als de raad akkoord gaat, kan het plein als alles goed gaat nog dit jaar klaar zijn.