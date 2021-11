Straat blank door gesprongen waterleiding: "Ik dacht: als het maar niet mijn huis inkomt"

Tijdens werkzaamheden aan nieuwbouwwoningen in de Kostverlorenstraat in Zandvoort is vanmiddag een waterleiding gesprongen. Het water spoot uit de grond en in korte tijd stond een deel van de straat blank.

NH Nieuws

Een bewoner die tegenover de gesprongen waterleiding woont en op dat moment ook thuis was, zag het water haar oprit opstromen, maar ze bleef redelijk kalm. "Ik dacht wel: als het maar niet mijn huis inkomt. Gelukkig heeft een van die mannen die hier aan het werk is in de straat zijn bus voor mijn oprit gezet. En dat heeft echt heel veel water tegengehouden."

