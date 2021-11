Nieuwedieper (25) die man neerstak, hoeft cel niet in: ging om 'uitzonderlijke situatie'

De 25-jarige Wesley V. uit Den Helder die op 30 april een 28-jarige stadsgenoot neerstak, is door de rechter vrijgesproken. Hij hoeft de gevangenis niet in, omdat er volgens de rechter sprake was van 'een uitzonderlijke situatie'. V. verdedigde zichzelf, maar door zijn posttraumatische stressstoornis handelde hij heftiger dan noodzakelijk op dat moment.

In juridische termen wordt gesproken over een 'noodweerexces'. Dat betekent dat iemand vrijuit gaat als het 'overschrijden van de grenzen van de noodzakelijke verdediging' het directe gevolg is van 'een hevige gemoedsbeweging', veroorzaakt door het gebeurde.

V. was naar eigen zeggen bang voor het slachtoffer, nadat hij al meerdere negatieve ervaringen met hem had gehad. Zo werd V. in 2016 door hem beschuldigd van het besmeuren van zijn auto, en werd hij al eens achtervolgd door een groep mensen (waar het slachtoffer in mee zou hebben gelopen) met honkbalknuppels en messen. Daarnaast zou het slachtoffer iets te maken hebben met brandstichting en vernieling aan het huis van V.

Vier keer

Op 30 april liep de verdachte V. langs een huis waarin het slachtoffer was. Die man kwam naar buiten, wilde verhaal halen en riep dat hij nog geld van hem te goed had. Toen hij vervolgens V. en zijn hoogzwangere vriendin sloeg, knapte er iets bij de verdachte. Hij pakte het mes dat hij in zijn zak had en stak het slachtoffer vier keer. Deze raakte zwaargewond.

Pas in de politieauto kwam het besef wat hij had gedaan. Hij zei dat hij tijdens het incident werd bevangen door hevige emoties. Hoewel er volgens de rechter geen sprake was van noodweer, vond ze wel dat het hier ging om noodweerexces.

Angst

'Toen vluchten niet meer mogelijk bleek, heeft de man een levensbedreigende situatie ervaren waarbij hij werd beheerst door angst', zo stelt de rechter. 'De posttraumatische stressstoornis heeft het denken van de man zo vertroebeld dat hij heviger reageerde dan noodzakelijk. Door de overweldigende emoties was hij niet meer in staat om passend te reageren op de aanval van het slachtoffer.'

Een veroordeling zou volgens de rechter 'geen redelijke uitkomst zijn van deze strafzaak'. Hij wordt daarom vrijgesproken.