Brian Brobbey pikt doelpunt mee in walk-over Jong Oranje

Jong Oranje kende maandagmiddag geen enkele moeite met Jong Gibraltar. Het elftal van bondscoach Erwin van de Looi won op bezoek bij de dwergstaat met 0-7. Brian Brobbey, Daishawn Redan en Jurgen Ekkelenkamp hadden met hun doelpunten een aandeel in de overwinning.

Gibraltar slaagde erin om de Oranje-voorhoede een kwartier van score af te houden. Crysencio Summerville opende het doelpuntenfestival en vier minuten later zette Ki-Jana Hoever de 2-0 op het bord.

Pas na de rust, met de ingevallen Micky van de Ven binnen de lijnen, trapte Jong Oranje nog meer in. Brian Brobbey, Joshua Zirkzee (2x) en Jurgen Ekkelenkamp lieten de beloftenploeg uitlopen naar een riante 6-0 voorsprong. Het slotakkoord was in de 81e minuut voor Amsterdammer Daishawn Redan die voor de 7-0 tekende.

