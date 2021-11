Droge voeten in Sint Pancras bij de volgende extreme bui

Op een laag zand komt een grove steenlaag als fundering, met 30 procent holle ruimten voor waterberging. Als de berging volloopt, gaat het overtollige water over in het hemelwaterriool, dat volledig gescheiden is van het afvalwaterriool.

'Raingarden'

Door de zanderige onderlaag kan het water in de bergingslaag langzaam de ondergrond in zakken. Het nieuwe systeem komt ook onder de Parallelweg, de Stenenlaan en de Bakkerslaan. Bovendien wordt langs de Mimosalaan een 'raingarden' aangelegd. Deze groenstroken naast de weg worden 15 centimeter lager gelegd, voor waterberging.



De werkzaamheden in Sint Pancras zijn onderdeel van het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), waarmee heel Nederland wordt aangepast op de verwachte weersomstandigheden de komende 50 jaar. De volgende buurt die gescheiden riolering krijgt is de Bomenbuurt in Zuid-Scharwoude.

Zelf doen

Wethouder Nils Langedijk benadrukt dat bewoners ook heel veel zelf kunnen doen. "Door bijvoorbeeld minder stenen in je eigen tuin te hebben, maar meer groen. Dan zakt het water eerder de grond in. Daarvoor hebben we ook een grote campagne opgezet in de regio, om eenvoudig wat maatregelen aan het voetlicht te brengen, zodat iedereen makkelijk en goedkoop zijn steentje kan bijdragen."