Gewonde bij beroving door groep van vier in Hoorn

Een 19-jarige man is zondagavond gewond geraakt bij een beroving door een groep van vier mannen in de omgeving van station Hoorn Kersenboogerd. De daders gingen er vandoor met enkele persoonlijke bezittingen van het slachtoffer.

De daders gingen er met zijn persoonlijke bezittingen vandoor richting de Provincialeweg. De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien hebben, of meer weten over de daders.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]