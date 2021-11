Hilversum telt bezoekers centrum ook komende tijd nog met 'druktemeter'

Hilversum gaat ook de komende tijd bezoekers aan het centrum 'tellen': vanwege de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus blijft de vorig jaar opgestarte 'druktemeter' de komende tijd controleren of het er niet te veel mensen zijn in het centrum van het dorp.

De druktemeter van het Hilversumse centrum is nu al een jaar in werking. De sensoren werden opgehangen toen het land weer ontwaakte uit de lockdown en de winkels weer steeds meer bezoekers trokken.

Het systeem telt het aantal bezoekers van verschillende straten en geeft zo aan hoe druk het is. Kleurt de kaart groen, dan kunnen bezoekers gerust komen. Kleurt een bepaalde straat op de kaart rood of zwart, dan wordt bezoekers dringend geadviseerd om een omweg te nemen of zelfs helemaal weg te blijven. Dat alles moet de verspreiding van het coronavirus tegengaan.

Druktemeter blijft aan staan

Nu het aantal coronabesmettingen weer toeneemt en het kabinet oproept om nog beter te letten op de basisregels om het virus tegen te gaan - zoals het houden van anderhalve meter afstand - blijft ook de druktemeter voorlopig nog gewoon werken, zo laat de gemeente weten.

De druktemeter moet volgens de gemeente 'bijdragen aan de veiligheid in het centrum en het veiligheidsgevoel van centrumbezoekers'. Afgelopen jaar kwam het meermaals voor dat Hilversumse centrumstraten even werden afgesloten als het te druk werd.