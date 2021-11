Jongen (15) krijgt bijna een jaar cel voor poging tot moord leeftijdsgenoot

Een 15-jarige jongen heeft een celstraf van elf maanden gekregen voor het insteken op een leeftijdsgenoot met een mes op een schoolplein in Hoofddorp afgelopen mei. De rechtbank vindt bewezen dat er sprake is van poging tot moord.

De 15-jarige kreeg vandaag in de rechtbank elf maanden jeugddetentie opgelegd, waarvan 4,5 maand voorwaardelijk. De jongen heeft al een half jaar in voorarrest gezeten, sinds hij op de dag van het incident werd opgepakt.

De steekpartij vond plaats op 17 mei op het schoolplein van praktijkschool de Linie, de school van het slachtoffer. Hij en de 15-jarige jongen hadden de dag ervoor ruzie met elkaar en daagden elkaar uit. "Zeg je ouders maar gedag, morgen sta ik voor je school", had de verdachte geschreven in een groepsapp aan het slachtoffer. Tegen een getuige zei de 15-jarige dat hij 'de jongen dood ging maken'.

De volgende dag spraken ze af op het schoolplein van het slachtoffer. Volgens de rechtbank vroeg de verdachte meerdere mensen via de app Snapchat of ze hem een machete konden geven. Uit beveiligingsbeelden van de school blijkt dat de jongen met zo'n mes direct op het slachtoffer is afgestormd. Hij sloeg acht keer met het mes op hem in en raakte hem daarbij meerdere keren.

Duim

Het slachtoffer liep door af te weren onder meer een snijwond op in zijn dijbeen. Ook raakte hij een deel van zijn vinger kwijt. Zijn duim moest bijna geamputeerd worden, maar kon na een operatie worden behouden.

De rechtbank vond bewezen dat het hierbij ging om een poging tot moord, omdat uit de camerabeelden en wat getuigen hebben gezegd blijkt dat het slachtoffer niet provoceerde en rustig was. Dat had de 15-jarige verdachte niet op andere gedachten gebracht. De jongen had geen strafblad.