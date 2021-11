Enkhuizen schrapt bouwverbod: "Vanwege het enorme woningtekort een heel goed besluit"

Makelaar Rumo Traets noemt het opheffen van het bouwverbod in het centrum van Enkhuizen een goede stap om wat te doen aan de woningnood in de stad. Volgens hem lag door de eigen regels van de gemeente de woningbouw hier op z'n gat. Ook ondernemers liepen tegen problemen aan door de strikte regels.

Vorig jaar werd het tijdelijke verbod ingesteld vanwege de parkeerproblematiek in de stad. Een pand nog niet verbouwd worden als het leidde tot meer parkeerdruk. Een regel waarmee ook de gemeente zelf niet even gelukkig was. En ook al is het parkeerprobleem nog niet opgelost, er is toch besloten het verbod op te heffen. In ruil daarvoor komt er een maximum aan parkeervergunningen en komen nieuwe aanvragers eerst op een wachtlijst.

Het betekent volgens makelaar Rumo Traets van De Vesting Makelaar een win-win situatie voor alle partijen. "Chapeau voor de gemeente! Wij zijn hier uiteraard erg blij mee", zegt Traets tegen WEEFF/NH Nieuws. "Er is een grote behoefte aan woningbouw en nieuwbouw in West-Friesland."

IJssalon Vivaldi kan ook verhuizen

De opheffing van het bouwverbod betekent ook goed nieuws voor ijssalon Vivaldi, die nu een winkel aan De Dijk heeft. Zij willen verhuizen naar het pand van het voormalige Enkhuizer Almanak Museum. Dat vindt de gemeente ook een goed idee, maar kon tot nu toe ook niet door de regels.

"Het pand waar ze nu naar toe gaan is een uitgelezen kans voor ze", aldus makelaar Traets. "De plek waar zij nu zitten kan daardoor anders ingevuld worden, en de nieuwe locatie is voor de klanten veel beter en makkelijker toegankelijk." Volgens hem zorgt de nieuwe locatie voor de ijssalon voor minder overlast op de straat. "Dus het pand van de Enkhuizer Almanak Museum is voor iedereen een goede oplossing."

Beter doorstroming noodzakelijk

West-Friesland kampt de laatste jaren met een enorm tekort aan woningen, waardoor er geen goede doorstroom is, en starters door de hoge prijzen weinig kans hebben op het vinden van een betaalbaar huis. De makelaar hoopt dat er met de bouw van nieuwe woningen een betere doorstroming komt. Ook zouden oude winkelpanden in bijvoorbeeld de Westerstraat kunnen worden omgebouwd tot woningen.

"We hebben op dit moment een ernstig tekort aan huurwoningen", zegt Traets. "Door de nieuwbouw moet het mogelijk zijn om de druk meer te verdelen. Maar de prijzen op de huidige markt zijn enorm hoog. Dat zorgt voor een onwenselijke situatie, dus de markt moet straks weer normaliseren. De gemeente kan daar aan bijdragen door het aanbod te vergroten."