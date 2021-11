Leeghwaterbrug wordt op afstand bestuurbaar en sluit zeven nachten voor onderhoud

De provincie treft voorbereidingen om de Leeghwaterbrug in Alkmaar op afstand te gaan bedienen vanuit het Weg- en Waterhuis De Lange Balk in Heerhugowaard. Daarvoor worden beide brugdelen zeven keer tussen 21.00 uur en 5.00 uur afgesloten. Morgen is het eerste moment waarop de brug wordt gesloten. Alle wegverkeer wordt omgeleid.