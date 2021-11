Gooise gemeenten blijven horeca ook komende weken niet al te streng controleren

Het kabinet kondigde afgelopen vrijdag strengere maatregelen af om de opmars van het coronavirus een halt toe te roepen en overbelasting van de zorg te voorkomen. De maatregelen gelden vanaf afgelopen zaterdag voor zeker drie weken.

Met de strengere maatregelen wordt de horeca wederom getroffen. Alle horeca moet de deuren om 20.00 uur sluiten. Daarnaast geldt er - naast het coronatoegangsbewijs dat nodig is om de horeca binnen te komen - ook weer een vaste zitplaats waar horecabezoekers op moeten plaatsnemen. Naast elkaar in de kroeg staan, is er voorlopig dus even niet bij.

Controles

Gooise horecaondernemers hoeven er niet op te rekenen dat er snel handhavers op de stoep staan om te kijken of alle coronaregels wel worden gehandhaafd. Horecaondernemers werden de afgelopen weken al 'steekproefsgewijs' in de gaten gehouden of bijvoorbeeld het coronatoegangsbewijs wel wordt gecontroleerd. Deze controles lijken erg op de steekproeven die worden gehouden als het gaat om de naleving van de alcoholwet.

Met de verscherpte coronaregels worden de controles van de handhavers niet strenger, zo melden de burgemeesters. "De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben het volste vertrouwen in onze ondernemers; rekenen op een goede samenwerking en hopen dat handhaving op de uitvoering van deze aangescherpte coronaregel niet nodig zal zijn", zo laten ze weten. Alle Gooise gemeenten hanteren dezelfde lijn.

Pas als horecaondernemers echt willens en wetens doen of dat herhaaldelijk doen, kan ze dat een straf opleveren. "Er zal worden ingegrepen als dat echt nodig is, net als bij de naleving op de alcoholwet. Handhaving vindt vooral risicogericht plaats."

Zwaar getroffen

Dat de Gooise gemeente niet al te streng bovenop de lokale horeca zitten, is omdat de burgemeesters zeggen te beseffen dat de strengere maatregelen hard aankomen bij de horeca. Ze stellen dat de horeca wederom zwaar wordt getroffen en zeggen begrip te hebben voor 'de precaire situatie van de ondernemers'.