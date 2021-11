Op onderzeeër rustende walrus weg uit Den Helder, mogelijk gespot voor Engelse kust

Freya, de walrus die via Denemarken, Duitsland en Friesland aankwam in Den Helder en landelijk nieuws werd toen ze besloot uit te rusten op de onderzeeër Zr.Ms. Dolfijn, is al bijna een week niet meer gezien in de marinestad. Mogelijk vertoeft ze nu voor de Engelse kust waar ook een walrus gespot is. Experts denken daar Freya in te herkennen.

Walrus Freya aan boord van onderzeeër Koninklijke Marine - Twitter: Onderzeedienst Koninklijke Marine

De walrus zou voor de kust bij Noordoost-Engeland zijn, bij de Northumberland Coast. Dat meldt de Northumberland Gazette. Op Twitter wordt ook geschreven dat ze via de Farne-eilanden, vlakbij de Northumberland Coast, in het Britse territorium is aangekomen. De Zoogdiervereniging vroeg zich, net als meer mensen, al af waar de verdwaalde walrus zou zijn, nadat ze sinds dinsdag 2 november niet meer in Den Helder was gezien. "Het is het Verenigd Koninkrijk geworden", schrijft de vereniging op Twitter. "Schitterend. Hopelijk op weg naar huis." Tekst gaat verder onder het Facebook-bericht.

Mocht u zich afvragen waar Freya is…………Northumberland. #Freya #koninklijkemarine⚓️ #onderzeedienst🐬🇳🇱 Posted by Onderzeedienst on Sunday, November 14, 2021