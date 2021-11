19-jarige man voorlopig nog vast op verdenking betrokkenheid steekincident Purmerend

De politie kreeg rond 20:30 uur de melding binnen. In de omgeving van de Hoogstraat/Nieuwstraat had een steekincident plaatsgevonden. Daarna troffen agenten het slachtoffer, een 14-jarige jongen, aan in de Koestraat en werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

Nog vast

Niet veel later meldde zich een 19-jarige man bij het ziekenhuis die eveneens bij een steekincident gewond zou zijn geraakt. Na behandeling in het ziekenhuis werd de man diezelfde avond nog aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. Hij is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau en zit op dit moment nog vast.

Getuigen

De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Momenteel doet de recherche onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Graag komen zij in contact met mensen die mogelijk meer informatie hebben over het incident.