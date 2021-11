De Peiling: iedereen moet zo snel mogelijk gasvrij wonen

Aansluiten op een warmtenet, geen gaskraan meer en in de keuken een elektrische kookplaat; steeds meer huizen worden gasvrij gemaakt en de komende jaren zullen woningen zonder gas alleen maar groeien. Vanaf 2050 kan in principe niet meer worden gekookt op gas of gestookt op aardgas, maar moet dat niet eerder gebeuren?

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving waren er afgelopen jaar 690.000 gasvrije woningen in Nederland. Daarvan hadden ongeveer 260.000 woningen een warmtepomp en 425.000 een aansluiting op een warmtenet. Daarbovenop zijn er tienduizend woningen die zijn aangesloten op een gasvrij warmtenet, maar nog koken op aardgas.

Sinds 2018 worden geen vergunningen meer verleend voor nieuwbouw met een gasaansluiting. De Rijksoverheid wil de CO2-uitstoot verminderen door over te stappen op duurzame energie. Daarom kan er vanaf 2050 in principe niet meer worden gekookt op gas of gestookt op aardgas.

Goedkoop is het niet. Gemiddeld kost het upgraden naar bijna energieneutraal wonen namelijk zo'n 30.000 euro, zegt Het Planbureau voor de Leefomgeving. Het gasvrij en CO2-neutraal maken van oude woningen kost al gauw 60.000 euro of meer.

Purmerend gasvrij

Gasvrije woningen is ook een veelbesproken onderwerp in de Gemeenteraadsverkiezingen van Purmerend die volgende week plaatsvinden. Purmerend maakte in de wijk Overwhere-Zuid als eerste bestaande huizen gasvrij. Maar toen bleek alles meer tijd en geld te kosten dan voorzien.

Bewoners van huizen die inmiddels gasvrij zijn gemaakt, zijn over het algemeen tevreden. Onder de bewoners van de woningen die nog moeten worden aangepakt, leven zorgen. En die zorgen nemen ze mee het stemhokje in, als ze bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen hun keuze maken.