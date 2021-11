Testbus moet Gooise testcapaciteit tijdelijk verhogen, over een week meer plekken

De Gooise GGD heeft het de laatste dagen razend druk met het hoge aantal coronatests. Dat aantal loopt voortdurend op, omdat meer mensen coronaklachten hebben.

De teller van het aantal tests staat op ongeveer 1.100 tests per dag, de maximale testcapaciteit van de twee Gooise teststraten ligt nu op ongeveer 1.200 tests per dag. De komst van de testbus zorgt deze week voor zo'n 200 extra testplekken per dag. De verwachting is dat die extra capaciteit deze week al hard nodig is.

Testcapaciteit omhoog

De Hilversumse teststraat staat vanaf deze week op de Verlengde Zuiderloswal, op dezelfde locatie als de vaccinatielocatie. De opzet is daar wat veranderd: van een echte teststraat is geen sprake meer, er staan nu containers waar mensen getest kunnen worden.

De teststraat van Huizen wordt deze week ook omgebouwd. Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan het ophogen van de testcapaciteit. Vanaf volgende week kan de GGD ongeveer 1.800 tests per dag afnemen, ruim 1.100 in Hilversum en zo'n 650 in Huizen.

Of dat genoeg is, moet de komende tijd blijken. Een woordvoerder van de GGD laat weten dat de testcapaciteit scherp in de gaten wordt gehouden. Als blijkt dat er nóg meer testplekken nodig zijn, wordt daar naar gekeken.