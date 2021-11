Verdachten van dodelijk ongeval met 4-jarige voorlopig weer op vrije voeten

Rond 01:15 kreeg de politie een melding van de aanrijding binnen. Twee personenauto's waren op de snelweg op elkaar gebotst. In een van de auto's zat een man, een vrouw en hun twee jonge kinderen. Allen werden naar het ziekenhuis gebracht. Een van de kinderen, een 4-jarig jongetje, raakte ernstig gewond en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Op vrije voet

De twee inzittenden van de andere personen auto, een 27-jarige man uit Veldhoven en een 26-jarige man uit Almelo, bleven ongedeerd en werden door de politie aangehouden. Een van hen is profvoetballer Rai Vloet, middenvelder bij Heracles. Volgens de politie waren beide mannen mogelijk onder invloed.

Een van de verdachten is inmiddels verhoord en voorlopig op vrije voet gesteld. De ander is vanwege medische redenen voorlopig ook vrijgelaten en wordt op een later moment gehoord. Beide mannen blijven op dit moment wel verdachte in de zaak en het onderzoek wordt voorgezet.

Getuigen gezocht

Experts van de Verkeersongevallen Analyse (VOA), die uitgebreid onderzoek verrichten naar het ernstige incident, zijn op zoek naar getuigen. De politie vraagt hen om contact op te nemen.