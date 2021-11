Boosterprik: ouderen zijn bijna aan de beurt, bij jongeren is het nog maar de vraag

In de strijd tegen het coronavirus kunnen Noord-Hollanders binnenkort de boosterprik halen, zo vertelde demissionair minister Hugo de Jonge in de laatste persconferentie afgelopen vrijdag. Ouderen kunnen deze of volgende maand al hun afspraak inplannen. Voor jongeren is het nog helemaal niet zeker dat zij ook een boosterprik krijgen, vertelt de woordvoerder Harm Groustra van de GGD Kennemerland.

Om de oplaaiing van het coronavirus in te dammen, heeft het demissionair kabinet afgelopen vrijdag verschillende maatregelen aangekondigd waarmee we onze contacten wederom moeten beperken. Daarom zitten we de aankomende drie weken (tot 4 december) in een beperkte lockdown. De horeca moet om 20.00 uur dicht, we werken weer zoveel mogelijk thuis, we dragen mondkapjes, evenementen zijn beperkt en we hebben de coronapas nog vaker nodig.

Ondertussen zet de overheid nog wat extra gas op het vaccineren. Het demissionair kabinet bereidt deze drie weken het zogeheten 2G-beleid voor wat inhoudt dat je alleen op bepaalde plekken naar binnen mag als je kan bewijzen dat je volledig gevaccineerd of bent genezen van corona. Én het demissionair kabinet wil dat iedereen die dat nodig heeft een boosterprik krijgt.

De boosterprik is een extra vaccinatie bovenop de eerdere basisvaccinatie(s), aldus de GGD Amsterdam op hun website. Daarmee helpt de boosterprik 'tegen ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus'. Binnenkort krijgt iedereen boven de zestig jaar de mogelijkheid om deze te halen.

Geen keuze

Voorwaarde is wel dat je de boosterpik alleen zes maanden na de laatste coronavaccinatie óf zes maanden na de laatste besmetting met Covid-19 mag halen. Je krijgt alleen een boosterprik van Moderna of Pfizer. Je kan dus niet kiezen, ook niet als je eerder het vaccin van Janssen of AstraZeneca hebt gehad.

GGD-regio's

De meeste regio's in Noord-Holland beginnen vanaf 6 december met de 80-plussers en in januari 2022 volgen de 60-plussers. Alleen in Amsterdam starten ze al eerder, namelijk vanaf 19 november, met de 89-jarigen en ouder. De dag ervoor kunnen zij een afspraak maken.

Iedereen die in aanmerking komt, krijgt een uitnodiging thuisgestuurd om een afspraak te maken. Vervolgens kunnen mensen zelf bellen voor een afspraak of ze kunnen digitaal een afspraak maken. Mensen die in een verzorgingstehuis wonen, krijgen een uitnodiging via hun eigen instelling. Al eerder, op 6 oktober, kregen mensen met een zwak immuunsysteem de mogelijkheid om een boosterprik te halen. En afgelopen week werd duidelijk dat ook zorgmedewerkers een boosterprik kunnen krijgen. Dat wordt door hun eigen werkgever georganiseerd.

In de persconferentie zei De Jonge dat na de ouderen, uiteindelijk iedereen die dat wil een boostervaccinatie kan krijgen. Volgens een woordvoerder van de GGD Kennemerland, Harm Groustra, is nog niet bekend of dat ook daadwerkelijk zo is. "Daar moet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nog een beslissing over nemen", zegt Groustra.

Vaccinatiegraad opgekrikt

We vroegen ons ook nog even af hoe het nu met de vaccinatiegraad in Noord-Holland zit. Uit het dashboard van de RIVM blijkt dat de vaccinatiegraad in onze provincie meer dan 80 procent is. In de regio's Kennemerland (80%) en Gooi en Vechtstreek (83%) is meer dan 80 procent van alle inwoners boven de 12 jaar volledig gevaccineerd. In de andere regio's (Noord-Holland Noord (29%), Zaanstreek-Waterland(79% en Amsterdam-Amstelland (75%)) ligt de vaccinatiegraad net iets lager tussen de 75 en 80 procent.

Helaas zijn we er nog niet. Volgens de woordvoerders van het RIVM is in de strijd tegen de meer besmettelijke variant, ook wel de deltavariant van het coronavirus, landelijk een vaccinatiegraad van 95 procent nodig.

Het gaat wel de goede kant op. Volgens Groustra 'zie je dat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en dat stimuleert anderen ook'. Groustra: "Daarmee zien we wel het effect van de aangekondigde maatregelen op het vaccineren. Het effect is vooral merkbaar op de mobiele locaties. Daar wordt elke week meer gevaccineerd dan de week ervoor".