'Carlo Heuvelman wilde voor fatale mishandeling Mallorca ruzie sussen'

Het slachtoffer van de fatale mishandeling op Mallorca, Carlo Heuvelman (27), had een 'ruzie willen sussen'. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit gesprekken met betrokkenen en uit het dossier, die de krant heeft mogen inzien.

Carlo Heuvelman overleed afgelopen juli door ernstig uitgaansgeweld op Mallorca, een groep van acht Gooise jongeren wordt verdacht van dat geweld.

Een belangrijke getuige zou hebben gezegd dat maar drie of vier van de daders uit de groep betrokken waren bij de dodelijke mishandeling. De rest was wel in de buurt. Een vriend van Heuvelman kreeg ruzie met een van de jongens uit de groep en Heuvelman zou hebben ingegrepen om escalatie te voorkomen, waarna hij zelf werd aangevallen. Dit wijst een nieuwe reconstructie op het Spaanse eiland uit.

Rechtszaak van start

Woensdag start de strafzaak tegen vijf van de acht verdachten, onder wie drie van de vier hoofdverdachten.

Justitie heeft een groot deel van de zaak van de zware mishandelingen al rond. De afgelopen maanden werden al acht jonge Hilversummers gepakt voor het geweldsincident. Ze worden - los van elkaar - verdacht van doodslag, meerdere pogingen tot doodslag en openlijke geweldpleging. Vast staat wel dat de strafzaak nog een hele kluif wordt: justitie moet op basis van getuigenverklaringen en een berg aan videobeelden bewijzen wie van de verdachten waar verantwoordelijk kan worden gehouden.

Het onderzoek naar de zware mishandelingen gaat ondertussen onverminderd verder. Afgelopen maandag loofde justitie nog een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip over het geweld op Mallorca. De politie is nog op zoek naar een tot nu toe onbekende getuige van het geweld tegen Carlo Heuvelman, die vermoedelijk ook beelden heeft van de mishandelingen. Televisieprogramma Opsporing Verzocht toonde vorige week nog een foto van hem tijdens de uitzending. Dat leverde drie tips op.