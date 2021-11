Kids zwaaien vanaf de kade naar Sint: "Jammer dat pieten nu niet met pepernoten strooien"

De kade langs het Spaarne stond vandaag vol met zwaaiende kinderen en hun ouders om Sinterklaas te verwelkomen in Haarlem. Een iets andere intocht dan de stad gewend is, want de Sint kwam niet aan wal. Pakjesboot 13 begon bij de Schouwbroekerbrug in Schalkwijk en is via de stad doorgevaren tot aan Spaarndam en de Mooie Nel, waar de intocht eindigde.

Honderden mensen trokken vandaag naar het Spaarne om Sinterklaas en zijn pieten te ontvangen. Vanwege corona heeft de organisatie eerder besloten om af te zien van een reguliere intocht. Op deze manier kon het publiek zich tot aan Spaarndam verspreiden langs de kade van de rivier. Patrick, die samen met zijn twee jonge kinderen tegenover de molen de Adriaan staat, ziet het voordeel van de doortocht wel in. "Anders had het schip hier nooit gevaren. Het is bijzonder om te zien hoe zo'n mooie boot door de stad vaart richting Haarlem-Noord." Maar Joanne vindt het jammer dat de Sint niet aan de kant komt. "Helaas missen we nu wel de pietjes die met snoepgoed strooien voor de kinderen. Maar dat is niet anders, we zijn blij dat het door kon gaan." Tekst loopt door onder de foto.

Pakjesboot 13 vaart langs de Gravestenenbrug - NH Nieuws / Kimberley Luske

Ondanks dat er veel mensen naar de intocht kwamen, was het volgens Elise nog goed te doen om afstand van elkaar te houden. "Het valt me nog wel mee. Het is wel redelijk druk, maar het is zeker niet zo dat je helemaal op elkaar gepropt staat. De meeste mensen blijven toch wel bij hun eigen groepje."