Telstar-middenvelder Van Doorm: "Je hoopt stiekem op meer dan een punt"

Telstar speelde vandaag gelijk op bezoek bij De Graafschap: 1-1. Volgens Telstar-middenvelder Sven van Doorm was een punt terecht gezien de wedstrijd, maar hij hoopte in de slotfase stiekem nog op de volle buit. "Met een punt ben je blij, maar na die 1-1 hoop je toch nog op iets meer", aldus Van Doorm.

Sven van Doorm: "Had misschien wel meer in gezeten dan een punt" - NH Sport/Frank van der Meijden

"We kunnen gewoon nog steeds heel goed voetballen. We moeten er alleen wel zelf in geloven", vertelt Van Doorm na afloop van het duel voor de camera van NH Sport. "Vandaag hebben we laatste zien dat we ook een hele wedstrijd goed kunnen voetballen. Achteraf gezien hadden we vandaag op iets meer gehoopt dan een punt."

Ook Telstar-trainer Andries Jonker kon na afloop blij zijn met een punt in Doetinchem. "We hebben verdiend een punt gepakt. We hebben er ook erg hard voor moeten werken. Zij hebben eigenlijk maar één keer ons kunnen verrassen en daar kwam gelijk een doelpunt uit. Dit resultaat zorgt wel voor een goed gevoel in de ploeg", aldus Jonker.

Andries Jonker: "Ze hebben ons in negentig minuten maar één keer verrast" - NH Sport/Frank van der Meijden

Geen publiek Het niveau van de wedstrijd was niet bepaald om over naar huis te schrijven. Jonker: "De eerste twintig minuten leek het wel alsof wij hun de bal wilden geven. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Daarna werd het gelukkig wel beter. Voor beide goals gebeurde er heel erg weinig en ik denk dat als hier vandaag fans hadden gezeten, dan hadden ze zich denk ik wel verveeld."

Telstar staat na het gelijke spel op de 15e plaats in de eerste divisie. De Velsenaren hebben 17 punten uit 15 wedstrijden. Aanstaande vrijdag wacht op Sportpark Schoonenberg de wedstrijd tegen ADO Den Haag.

Andries Jonker: "Veel strijd voor dit punt geleverd" - NH Sport/Frank van der Meijden