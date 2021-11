Alkmaarse burgemeester heeft begrip voor horeca: "Water staat ze 'over' de lippen"

De eerste nacht met nieuwe maatregelen is in Alkmaar, ondanks het protest van horecaondernemers, rustig verlopen. Burgemeester Anja Schouten heeft begrip voor de gevoelens van horecaondernemers en heeft daarom de ruimte gegeven om een statement te maken. "Ik steun ze dan ook zeer in hun oproep voor slimme sluitingstijden en goede compensatie."

Volgens de burgemeester van Alkmaar was het rond 21.30 uur stil op straat. Naar het eerste verzoek van de handhaving om de laatste ronde te schenken luisterde bijna elke ondernemer. Schouten: "Wat mij betreft is dat het positieve resultaat van goede onderlinge verstandhouding. We blijven ons inzetten voor het goede gesprek, de zorgen van de horeca en handhaven met goed verstand."

Er was één ondernemer in Alkmaar die niet luisterde naar de handhavers. Hoewel alles netjes is verlopen, bleef café 't Hartje bier tappen. "We hebben ons netjes aan de gemaakte afspraken gehouden, dus hopelijk neemt de gemeente een wijs besluit en laten ze het hierbij. Ik denk dat iedereen wel snapt hoe belangrijk dit statement was."



Burgemeester Anja Schouten heeft begrip voor de gevoelens van de horecaondernemers. "Opnieuw worden zij geconfronteerd met maatregelen die ze direct in het hart van hun onderneming treffen. De horeca zit echt in het nauw en het water staat ze niet tot aan maar tot over de lippen."

Het gesprek tussen de ondernemers en de burgemeester is al een tijdje gaande. "Daarin heb ik altijd benadrukt dat de regels die in het land van toepassing zijn, ook voor Alkmaarders gelden. Tegelijkertijd heb ik ook willen meedenken, kijkend naar mogelijkheden."

Gevolgen

De ondernemers hebben volgens de burgemeester de kans gehad om een statement te maken. "Door onze manier van handhaven, namelijk met gezond verstand, was daarvoor ruimte." De gevolgen voor Sil van café 't Hartje, die dus niet na 'de laatste ronde' van de handhaving de klanten uit zijn café zetten, zijn nog niet bekend.

Karin Hiemstra denkt dat vanavond het in Alkmaar rustig blijft. "De gemiddelde horecabezoeker is niet uit op ellende. Die komen eerder, maar zeggen ook heel veel af." De woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland Alkmaar geeft aan dat veel klanten beloven terug te komen als het weer kan.