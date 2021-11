Jongen gewond na vechtpartij in Heiloo, minderjarige verdachte niet meer gevonden

Bij een vechtpartij aan de Stationsweg in Heiloo is vanavond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij moest met een hoofdwond naar het ziekenhuis.

De vechtpartij werd even na 21.00 uur gemeld bij de politie. Er werd daarbij vermeld dat er mogelijk ook bij gestoken zou zijn, maar of er ook daadwerkelijk is gestoken bij de vechtpartij is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder raakte een minderjarige jongen dusdanig gewond aan zijn hoofd, dat hij met de ambulance naar het ziekenhuis moest.

De politie verspreidde vlak na de steekpartij een oproep via Burgernet om uit te kijken naar een jongen van 15-16 jaar oud. Hij wordt gezien als mogelijke verdachte.

Agenten zochten de omgeving af, maar na een half uur was de jongen nog niet aangetroffen. De politie blijft naar hem op zoek en heeft de zaak verder in onderzoek.