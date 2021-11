Bezoekers Sinterklaasintocht Medemblik overwegend begripvol op verplichte coronacheck

Weinig corona-ongeregeldheden tijdens de Sinterklaasintochten van West-Friesland zaterdagmiddag. Op de intocht in Twisk na, ging alles door, hoewel een coronatoegangsbewijs bij delen van de intocht in Medemblik wél verplicht was. Een deel van de bezoekers besloot de intocht te volgen vanaf een afstandje, waar geen controle nodig was. Toch was er overwegend begrip voor de maatregel onder de meeste bezoekers.

Afgelopen dinsdag maakte de organisatie van de intocht bekend het coronabewijs voor delen van het programma te handhaven. “Bij evenementen waar mensen voor langere tijd stilstaan, moet je voldoen aan de evenementenvoorschriften. En dat betekent een QR-check.” Voor het programma aan de kade was dat het geval. “We hebben nog een programma van een halfuur, voordat Sinterklaas aankomt.” De optocht aansluitend was voor iedereen toegankelijk. “Dat valt onder de doorstroomevenementen.” Lange rijen Zowel binnen- als buiten de zones met een toegangscontrole lijken bezoekers overwegend begripvol. De coronapas stuit vooral op praktische bezwaren. De rijen voor de hekken rijken aan het begin van de middag tot tientallen meters lang. Een gezin dat aan de overkant staat, had daar geen zin in. “We zijn gewoon gevaccineerd, maar wilden niet zo lang in de rij staan. Hier staan we een beetje uit de drukte.”

Jorik Simonides // WEEFF

Critici zijn er wel, maar doen hun verhaal liever niet voor camera. “Straks moet ik mijn vijfentwintigste prik halen. Ik hou mijn poot stijf”, zegt een gezin.

Quote “Ik begrijp niet waarom de app niet reageert" Bezoeker

Een ouder stel komt niet naar binnen: de scanner geeft een rood kruis bij de QR-code van meneer. Mevrouw mag wel naar binnen. “Ik begrijp niet waarom de app niet reageert. Wij hebben precies dezelfde vaccinatie.” Begrip voor het weigeren van haar man, heeft ze overigens wel. “Iedereen kan wel zeggen dat ze eigenlijk een groen vinkje behoren te hebben. Dat kunnen die beveiligers niet weten.” Strenge beveiliging Die beveiliging controleert, zeker aan het begin van de middag, vrij streng. Enkele bezoekers stonden er niet bij stil dat er bij een coronacheck ook om legitimatie gevraagd kan worden, en mogen niet naar binnen. Toch weten enkele bezoekers een hek aan de achterkant van het terrein, opzij te zetten. Een handvol bezoekers loopt zonder controle het terrein op, waarna een beveiliger uiteindelijk toesnelt om het hek terug te plaatsen. Het was Bert de Jong, die de intocht namens Stichting Evenementen Medemblik (STEM) organiseert, ook opgevallen. “Het hek heeft even opengestaan, waardoor mensen naar binnen konden. We hebben het snel hersteld.” Geslaagde intocht Toch kijkt hij terug op een geslaagde intocht. “Het is perfect gegaan. Er was geen gedoe en mensen waren erg begripvol. Ik denk dat we een goede keuze hebben gemaakt.”