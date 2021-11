Giel Beelen zamelt op zijn oude plek geld in voor muziekstudio voor zieke kinderen

De muziekruimte die in het Spaarne Gasthuis in Haarlem voor afleiding moet gaan zorgen voor zieke kinderen staat al lang op het verlanglijstje van het ziekenhuis. "We zijn er zeven jaar geleden al voor benaderd", aldus voorzitter van de raad van bestuur Ivo van Schaik. Met een inzamelingsactie wordt geld opgehaald om de studio mogelijk te maken.

De hele dag werd actiegevoerd om geld in te zamelen. Zo was Giel Beelen weer even terug op zijn oude plek bij Haarlem105. In samenwerking met Muziekids, een stichting dat zorgt voor muziekbelevingen voor kinderen in ziekenhuizen, zet hij zich al jaren in voor het project. "Daar is veel geld voor nodig, vooral voor muzikale begeleiding voor de kinderen", aldus Beelen.

Ook Van Schaik ziet het belang van de komst van zo’n studio. "We zijn bij andere ziekenhuizen gaan kijken die al een muziekruimte hebben", vertelt hij. "Toen we dat zagen werden we enthousiast en zijn we ermee aan de slag gegaan. Het staat al heel lang op ons verlanglijstje maar door de fusie is het er niet eerder van gekomen."

In 2009 heeft Muziekids dit project opgestart om kinderen een muziekbeleving te geven in ziekenhuizen. "En dat doen we vandaag de dag nog steeds", aldus Jordan de Vos van de stichting. "Het is belangrijk dat kinderen die een langere tijd in het ziekenhuis verblijven, om wat voor reden dan ook, afleiding vinden in muziek. Het kan helpen om een operatie goed door te komen."

Het is nog niet bekend hoeveel geld er is opgehaald. De studio moet in 2022 klaar zijn.