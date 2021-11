Brand verwoest gevel Bavoschool, politie op zoek naar jongeren die vuurwerk afstaken

Aan de Westergracht in het centrum van Haarlem is vanmiddag brand uitgebroken in een basisschool. Het gaat om het gebouw van de Bavoschool.

Naar aanleiding van een oproep via Burgernet zegt de politie vele tips en reacties binnengekregen te hebben. Deze worden 'meegenomen in het onderzoek', aldus de politie.

Volgens een woordvoerder is een persoon lichtgewond geraakt. Het gaat om een bewoner van het pand naast de school. Het slachtoffer had rook ingeademd en moest daarvoor gecontroleerd worden.

Tranen

Een van de zoons van Eline Vinkescholten uit de Leidsebuurt zit op de Bavoschool. Ze fietste vanmiddag toevallig langs toen de brand al woedde. "Ik schoot meteen vol", zegt ze. "Mijn zoon is dit jaar van school veranderd en voelt zich hier veel fijner. Toen ik vertelde van de brand, is hij meteen komen kijken met vriendjes. Ze zijn erg geschrokken."

Een omwonende vertelt dat er werd aangebeld en dat ze zo snel mogelijk het pand moesten verlaten. "Ik pakte mijn telefoon en laptop en ben naar beneden gerend", vertelt ze. "Via de achterdeur kwamen we op het schoolplein. Het hek moest worden doorgeknipt om ons eruit te laten. De brand is gelukkig niet overgeslagen, maar er is wel een grote kans op rookschade."

