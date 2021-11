Drie tieners opgepakt voor mishandelen leeftijdsgenoten in Zwaagdijk-Oost

De politie heeft afgelopen nacht in Zwaagdijk-Oost drie jongens van 16 en 17 jaar opgepakt voor mishandeling van drie andere jongens. Ze werden geschopt en geslagen. En een van de slachtoffers belandde daardoor in de sloot, meldt de politie.

Twee jongens van 17 en 18 jaar fietsten rond 1.30 uur naar huis, toen ze door de drie jongens werden aangesproken. Twee van hen zaten op een scooter, de derde reed op een fiets. Nadat het drietal eerst wegreed, werd even later een van de twee jongens van zijn fiets getrapt op de Zwaagdijk. Hij viel hierdoor in de sloot.

De politie vermoedt dat het drietal de twee jongens had opgewacht. Een derde jongen van 20 jaar oud die de ruzie probeerde te sussen, werd ook mishandeld. Vervolgens gingen de drie verdachten ervandoor.

Agenten vonden de drie jongens even later terug in de omgeving van de plek van de mishandeling. Ze hadden zich verstopt in de bosjes. Het gaat om twee jongens van 16 en 17 jaar uit Zwaag en een jongen van 17 uit Hoorn.