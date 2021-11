Kon. HFC stoomt top drie binnen dankzij zege op Rijnsburgse Boys

Na de onderbreking bleef Kon. HFC de bovenliggende partij. Jordy Hilterman zorgde met een vrije trap op de paal voor het eerste gevaar na de rust voor de ploeg van Gertjan Tamerus. Door de minimale voorsprong bleef het lang spannend op Sportpark Middelmors, maar in de blessuretijd kreeg Kon. HFC een strafschop na een overtreding op Franklin Lewis. Jim Hulleman faalde niet vanaf elf meter en zorgde zo voor de 0-2 eindstand.

Door de overwinning stijgt Kon. HFC naar de derde plaats op de ranglijst in de tweede divisie. De achterstand op koploper Katwijk is na twaalf wedstrijden wel al tien punten.

Andere Noord-Hollandse ploegen

De andere twee Noord-Hollandse ploegen in de tweede divisie kwamen dit weekend niet in actie. Jong FC Volendam was vrij en speelt in de volgende speelronde tegen Excelsior Maassluis. AFC zou gisteren spelen tegen GVVV, maar het duel in Veenendaal ging niet door vanwege meerdere corona-besmettingen bij de thuisploeg.