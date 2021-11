Onana speelt na 286 dagen weer een officieel duel

Ajax-doelman André Onana zal vandaag voor het eerst sinds het aflopen van zijn schorsing een officiële wedstrijd gaan spelen. De sluitpost staat vandaag onder de lat bij het nationale elftal van Kameroen voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Malawi. De aftrap van het duel is om 14:00 uur.

De Kameroener werd in februari voor een jaar geschorst vanwege het gebruik van het verboden middel Furosemide. In hoger beroep werd de schorsing ingekort tot negen maanden. De schorsing eindigde formeel op 4 november. De laatste keer dat Onana een wedstrijd speelde was op 31 januari. Toen won Ajax met 0-3 op bezoek bij AZ.

Het WK-kwalificatieduel tussen Kameroen en Malawi is dus het eerste duel voor Onana sinds het aflopen van zijn schorsing. Voor Ajax maakte Onana tot nu toe nog geen minuten sinds 4 november.