Brand in Purmerend snel onder controle: na zien van vlammen eigenaren meteen in actie

Rond de klok van zes is vanochtend brand uitgebroken in Purmerend. De eigenaar van het huis en de naastgelegen bed and breakfast vertelt dat de oefeningen die ze normaal doen hen heeft gered: "Met onze eigen blusmiddelen zijn we begonnen."

Eigenaar Maarten Schipper vindt brandoefeningen altijd heel belangrijk en slaat er daarom geen één over. In het gebouw zijn meerdere brandslangen aanwezig en juist dat heeft er volgens Maarten voor gezorgd dat de brand snel onder controle was.



Tijdens de vlammenzee is niemand gewond geraakt. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. De weg was eerst afgezet, maar in de loop van de ochtend is deze door de politie weer vrijgegeven.