Celstraf voor man die dreigde om explosief te laten ontploffen in trein

De destijds 21-jarige Amsterdammer riep toen aan het begin van de middag op Centraal Station dat hij een trein wilde opblazen. Hij stapte vervolgens in een trein. Die trein werd bij station Sloterdijk op last van de politie stilgezet. Een team van de Dienst Speciale Interventies stond daar klaar om hem op te pakken. Het station werd ontruimd.

Volgens een passagier was er flinke paniek in de trein waar de man instapte op Centraal Station. "Er waren mensen aan het huilen." Behalve de bommelding is hij ook vervolgd voor het mishandelen van zijn zusje en twee onbekenden, het bespugen van mensen en het beledigen van een politieagent. Dit gebeurde telkens zonder enige aanleiding. Die feiten werden in de maanden voor en in de jaren na de bommelding gepleegd.

Uit het psychologisch rapport blijkt dat hij lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis met paranoïde trekken. De rechtbank neemt het advies over om hem verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren. Hij pleegde zijn daden tijdens de proeftijd van een eerdere veroordeling. Hij wordt inmiddels begeleid en behandeld.