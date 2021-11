🔴 STRAKS LIVE: Sinterklaas zet voet aan wal in Enkhuizen

Het is zover! Sinterklaas is weer in het land en vanmiddag komt hij met de stoomboot aan in Enkhuizen. NH Nieuws en WEEFF zenden de intocht vanaf 13.15 uur live uit.

"Iedereen wil Sinterklaas natuurlijk weer zien, het is het mooiste feest van het jaar. We zijn heel blij dat hij weer deze kant op komt", vertelde Marieke Schooneman eerder aan NH Nieuws.

Op dit moment wordt de haven van Enkhuizen verbouwd, de organisatie van de intocht heeft Sinterklaas dit per brief laten weten. "Hoe hij precies komt, is dus nog even spannend. Maar in ieder geval wordt hij ontvangen bij het Snouck van Loosenhuis", legt Marieke uit. Daarna zal hij met een stoet aan pieten via de Dijk, de Bagijnestraat en de Westerstraat naar de Breedstraat lopen waar hij op het stadhuis weer wordt ontvangen door de burgemeester.

Coronamaatregelen

Het Sinterklaascomité heeft de nodige maatregelen getroffen om het zo veilig mogelijk te laten verlopen. "Iedereen die meewerkt wordt getest met een zelftest. En zo hopen we in ieder geval de vrijwilligers en de pietjes te beschermen", legt Marieke uit.

"Als mensen twijfelen om te komen, blijf dan thuis. Het is een doorstroomevenement, maar ik vraag wel iedereen de ruimte op te zoeken bijvoorbeeld aan de De Dijk of aan de Bagijnestraat, waar we verwachten dat de mensenmassa minder groot is."

Kijk hieronder om 13.15 uur tot 14.57 uur live naar de intocht van Sinterklaas in Enkhuizen