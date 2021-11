Jim Bakkum en Sergio Vyent slaan handen ineen voor ode aan Frank Sinatra

Aankomende donderdag is de première van de nieuwe theatertour van Jim Bakkum en Sergio Vyent: een ode aan Frank Sinatra. Met dertien man tellende bigband staan ze op het toneel. "Dat geeft echt een hele andere energie, de band moet lekker breed zijn. En dat is het geworden", vertelt Bakkum enthousiast op NH Radio.

Jim Bakkum en Sergio Vyent tijdens theatertour 'Under his Skin' - Mabel Böhms

Jim Bakkum werd voor deze show gevraagd. "Ik werd 2,5 jaar geleden door de producent benaderd, dat ze deze voorstelling wilden gaan doen. Toen gaf ik ook aan dat ik het te gek zou vinden om te doen, maar dan moeten we het wel goed doen: het moet geen B-show worden", vertelt hij. "Geen tribute-bandje, zeg maar." Al snel werd duidelijk dat er iemand nodig was ter toevoeging van de show: 'iemand die echt goed verhalen kan vertellen en ook wel een ludiek iemand'. "Die iemand, is Sergio geworden." Sergio Vyent staat bekend als de gastheer in het programma First Dates. "Ik werd gebeld en ze waren geïnteresseerd in mij voor deze tour", vertelt Vyent. "Hell yeah", zegt hij lachend. 'Jazeker doe ik mee' "Voordat we deze tour gingen doen, had ik Sergio nog nooit gezien. Ik kende hem niet echt. Ik had hem wel eens in van die commercials voorbij zien komen op televisie", vertelt Bakkum. "Na die eerste meeting, was ik gelijk overtuigd: dit is de man." Door alleen al de stem van Vyent was hij overtuigd. Beide mannen hebben daarnaast een 'liefde voor de bluesman'. "Zijn muziek is tijdloos, ik laat het zelfs ook aan mijn kinderen luisteren. Van: kijk, dit is muziek: de bigband, de sfeer die eromheen hangt", spreekt Sergio uit. Ondanks zijn eigen 'vertelstem', ziet hij zichzelf niet als zanger. "Ik wil wel zingen in de voorstelling, maar mag niks", grapt hij.

Quote "Je krijgt echt een inkijk in wie Frank nou eigenlijk was" Jim Bakkum

Eenmaal op het podium houden de mannen namelijk een duidelijke rolverdeling aan, waarbij Sergio vertelt en Jim zingt. "Dat vind ik ook een keer heel relaxt", vertelt Bakkum. "Waar Sergio echt het levensverhaal vertelt, zing ik die door middel van nummers." De nummers die gezongen worden sluiten aan bij de levensverhalen van Frank Sinatra, vertelt door Sergio. "Het zijn waargebeurde verhalen, maar ook tragische. Je krijgt echt een inkijk in wie Frank nou eigenlijk was", vertelt hij. Geen verrassing Dat Sinatra een 'sekssymbool en een player' was, is volgens de mannen wel algemeen bekend. "Maar wat daar allemaal onder ligt en hoe hij daar zelf onder is, hoe zijn omgeving hierop reageert: dat is heel erg mooi om te horen." Voor echte kenners is het een 'aha'-moment en voor anderen is de uitvoering een 'openbaring', benadrukken ze. Zo gingen er destijds ook veel verhalen rond over dat Sinatra verbonden zou zijn met de maffia, maar dit 'was eigenlijk wel heel erg duidelijk en niet te ontkennen'. "Zijn bestaan was niet helemaal rooskleurig. Zo heeft hij ook echt wel wat vriendinnetjes op tragische wijze verloren", vertelt Bakkum meelevend. "Tegelijkertijd had hij ook drie kinderen en was hij een toegewijde vader. Hij was bijvoorbeeld ook dertig jaar samen met zijn vierde vrouw." Repeteren Zowel Bakkum als Vyent leiden een druk bestaan: van boekreleases tot repeteren. "Als mijn stem goed is, ben ik al blij. Het is wel gewoon pittig", benadrukt Bakkum. Maar met het treffen van goede voorbereidingen gaan de mannen vol energie het theater in.

Quote "Hij houdt de authenticiteit, maar je hoort ook Jim: hij geeft echt een eerbetoon aan Sinatra" Sergio Vyent

Wel vertelt hij dat de stem van Sinatra 'zo herkenbaar is en met noten die hij laat vallen zingt'. "Ik ben geen jazzzanger en probeer mijn authenticiteit erin te houden. Toch moet ik ook af en toe zijn timing wel overnemen, want dat is de kracht van een liedje." Het gaat tijdens de tour dan ook niet om het nadoen van de 'grote muzieklegende', maar 'om een muzikaal eerbetoon'. "Je kunt niet bij hem in de buurt komen, of hem evenaren", verduidelijkt Bakkum nogmaals. "Echt mijn petje af voor Jim", voegt Sergio toe. "Hij houdt de authenticiteit, maar je hoort ook Jim: hij geeft echt een eerbetoon aan Sinatra." Aankomende donderdag 18 november gaat de voorstelling 'Under his Skin' in Amstelveen in première. Vanaf dan is de show in het hele land in de theaters tot eind december dit jaar te bewonderen. In de video hieronder kun je het hele gesprek met Jim Bakkum en Sergio Vyent beluisteren. Ook andere gesprekken uit het programma Lunchroom zijn te beluisteren als podcast op onze site en in de NH Nieuws-app.

Jim Bakkum en Sergio Vyent in het theater - NH Nieuws