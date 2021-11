Kunstkelder gemeente Laren puilt uit: ruim 100 kunstwerken worden afgestoten

De kelder van het Raadhuis in Laren hangt vol met kunstwerken die liggen te verstoffen. Dit komt onder meer door een oude subsidieregeling voor kunstenaars uit de omgeving. Daardoor puilt de ruimte inmiddels uit. Tijd voor verandering, dacht de Stichting Beheer Kunstcollecties Blaricum en Laren. Meer dan 100 werken worden daarom teruggegeven aan de kunstenaar of verkocht.

Verscholen tussen de vele rekken in de kelder van het Raadhuis in Laren hangt een werk met hooimijten van Co Breman. Emke Raassen, voorzitter van de stichting, haalt het vol trots te voorschijn. "Dit is echt een leuk en goed geschilderd schilderij in mooie en lichte pasteltinten,’"vertelt ze. "Dit is wel een van de toppers ja."

Ook volgens Carien Bölgers, secretaris van het Beheer Kunstcollecties zitten er mooie werken tussen. "Hier hangen dus, ondanks dat het op elkaar hangt, moeilijk te zien is in dit licht en niemand er komt, ook hele mooie dingen."

Subsidie

Die kunstwerken zijn er niet zomaar terechtgekomen. Zo liggen er meer dan 140 werken van kunstenaars die gebruik hebben gemaakt van de Beeldende Kunstenaars Regeling. "Deze regeling bestond tussen 1956 en 1987. Kunstenaars leverden een kunstwerk in en kregen daarvoor een vergoeding," legt Emke uit.

Sommige kunstenaars hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt. Zo heeft kunstenaar Joost Bossum bijvoorbeeld 78 werken ingeleverd door de jaren heen. "Ja dat is natuurlijk veel te veel," geeft Emke toe. Carien vult aan: "De gemeentehuizen zijn te klein om alles op te hangen en daarom hebben we dus dit depot waar alles dat niet kan hangen, goed bewaard kan blijven."

Bezwaar

Dat depot is inmiddels overvol, dus is het tijd om in te slinken. Ruim 100 werken moeten weg. Dit houdt in dat de kunstwerken teruggaan naar de kunstenaar, de familie van de kunstenaar of kunnen worden gekocht door geïnteresseerden. Op dit moment kunnen mensen nog bezwaar indienen mochten ze het er niet mee eens zijn en anders zal het proces beginnen.

In de toekomst willen de vrouwen een website opzetten waar iedereen de werken in de kelder kan bezichtigen, zodat ook deze kunst eindelijk de spotlight krijgt die het verdient.