'Kattentouwen' voor grachten Kersenboogerd lijken er toch te komen: "Hele stapel opgehaald!"

De strijd van Linda Bobeldijk en haar buren om overal in Kersenboogerd kattentouwen langs de grachten te krijgen, werpt zijn vruchten af. Gisteren haalde zij samen met buurman Jeroen Spieker, de tweedehands scheepstouwen op in IJmuiden. "Zo blij mee, nu kunnen we hopelijk snel van start gaan met het bevestigen."

In september verloor Linda poes Didi (2), die na een val in het water bij de Patio niet meer uit de gracht kon komen. Buurman Jeroen Spieker vond het dier en schakelde de dierenambulance in. Ook Spieker zelf verloor eerder al twee katten door verdrinking in de grachten. Daarom werden er tien jaar geleden in de Kersenboogerd touwen in de grachten opgehangen, maar niet overal.

Linda startte daarom een actie om ervoor te zorgen dat er op de resterende plekken, aan de Patio en de Ekster, ook touwen komen. Ze deed een beroep op de gemeente Hoorn, die aangaf graag te willen meedenken maar geen geld heeft voor aanschaf van dure scheepstouwen.

Opgehaald uit IJmuiden

Nu komt er toch schot in de zaak: buurman Jeroen had een aantal scheepswerven gebeld en kwam toen uit bij eentje in IJmuiden. "En voor een kratje bier en het regelen van een aanhanger was de deal gesloten", vertelt hij. De touwen liggen nu paraat in zijn achtertuin. "We weten nog niet of het genoeg is, maar we kunnen daar mogelijk nog meer touwen krijgen", vertelt Linda.

De vorige initiatiefneemster had nog extra beugels liggen voor de bevestiging, dus de volgende stap is inventariseren hoeveel beugels er beschikbaar zijn en hoeveel er nodig is voor de montage. Linda: "En dan de laatste spullen aanschaffen en monteren maar! Als het goed is, wil de gemeente ook een steentje bijdragen, daar gaan we nog achteraan."

