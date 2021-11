Wim Beelen wil van het ADM-terrein de 'super yacht hub' van de wereld maken

Helemaal in lijn met de ambitie van de Amsterdamse haven volgens de zakenman, en een jongensdroom die in vervulling gaat. Wim Beelen wil van het roemruchte stuk grond in het Westelijk Havengebied een werf voor luxe jachten maken, maar ligt ook, als vanouds, in de clinch met de gemeente.

Wim Beelen wil werf van luxe jachten op ADM-terrein - AT5

Eigenlijk wilde Beelen de 53 hectare grond en water helemaal niet kopen. De vorige eigenaar vroeg hem te helpen bij de verkoop van het ADM-terrein aan de gemeente. Maar dat liep spaak en toen kreeg Beelen de vraag voorgelegd of hij dan niet de nieuwe eigenaar wilde worden.



Wim Beelen die, nadat twee jaar geleden de overname van het Afval Energie Bedrijf mislukte, zijn eigen afvalverwerkingsbedrijf verkocht, tastte nog eens diep in de buidel en voor 86 miljoen euro nam hij de voormalige scheepswerf over. De plek die na het tijdperk van de Amsterdamse Droogdok Maatschappij vooral bekend is geworden van de vrijstaat die het ruim twintig jaar was. Maar daar kwam bijna drie jaar geleden een einde aan toen de laatste illegale bewoners werden ontruimd.

Het ADM-terrein werd bijna drie jaar geleden ontruimd

"Hier komt een grote kade", gebaart Beelen op de ADM-pier, "en daarachter komen de docks en dan varen die boten zo uit." De afgelopen twee maanden heeft hij samen met zijn drie kinderen de plannen uitgedacht van wat over vijf jaar de Dutch Super Yacht Tech Campus moet gaan heten. Beelen investeert nog eens 300 miljoen euro in het complex waar superjachten van soms wel 200 meter lang gebouwd, verbouwd en onderhouden moeten gaan worden. Het levert werk en opleidingsplekken op voor 3.000 mensen en ook kan de werf volgens hem plek bieden aan Damen Shipyards dat weg moet uit Noord vanwege woningbouw.



En Beelen heeft haast. Voor Amsterdammers en de gemeente heeft hij zelfs een krantje gemaakt met daarin een tijdlijn. "We dagen de gemeente zeg maar ook uit, of nodigen ze uit, om ons gezamenlijk aan die tijdlijn te houden. Want het is natuurlijk super leuk om over dingen te praten, maar het is echt veel gaver om dingen te maken."

Quote "Dat is een beetje uit z'n verband gerukt" Wim Beelen over zijn claim van 130 miljoen tegen de gemeente

Maar om nou te zeggen dat het op rolletjes loopt, het contact met de gemeente, niet bepaald. Beelen heeft een claim van 130 miljoen euro neergelegd in de Stopera. Omdat het ADM-terrein twee decennia niet ontwikkeld kon worden vanwege het gedogen van de kraak en omdat de ADM-haven is dichtgeslibt en daardoor niet gebruikt kan worden waarvoor het nog steeds is bestemd, namelijk een scheepswerf. `



Andersom dient aanstaande dinsdag een kort geding van het Havenbedrijf tegen Beelen. Die willen graag weer gebruik kunnen maken van de 14 afmeerplekken voor kegelschepen (boten voor de opslag van gevaarlijke stoffen) in en voor het water van de ADM-werf. Maar Beelen weigert, omdat de Haven hiermee zijn werf "gijzelt". AEB-debacle En dus lopen de gemoederen weer hoog op, net als twee jaar geleden toen Beelen de gedoodverfde kandidaat was om als private partij het noodlijdende AEB van de gemeente over te nemen. Toenmalig wethouder Udo Kock vond dat een goed idee, maar de rest van het college niet. De verkoop ging niet door, Kock stapte op en Beelen voelde zich gechanteerd door (toen nog) wethouder Sharon Dijksma die hem onder druk zou hebben gezet om zich terug te trekken.



Maar van oud zeer is volgens de zakenman geen sprake. "Nee hoor, helemaal niet. Ik werd gebeld en ik heb het gekocht. En ik heb de gemeente gebeld dat ik het gekocht heb van: hoe gaan we wat met elkaar doen? Het nadeel bij de gemeente is alleen, ze zeggen niet wat ze doen en ze doen niet wat ze zeggen."

Jachten voor de superrijken Het ADM-terrein was voor veel Amsterdammers een bijzondere plek met ruimte voor experiment en ruimte voor vrije geesten. Maar straks dus de werkplaats voor de plezierjachten van mensen zoals Jeff Bezos. Dat dat iets heel anders is, ziet Beelen ook, maar ook hij wil er een bijzondere plek van maken, voor de mensen die er gaan werken: "Met een beetje goede wil gaan we er iets heel moois van maken."

Artist impression van Dutch Super Yacht Tech Campus