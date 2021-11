Theo Reijn zwaait na verkiezingen af als wethouder: 'Aan alles komt een eind'

Volgend jaar wordt Reijn 71 jaar en wil zijn agenda vrij hebben. Eemnes heeft als kleine gemeente slechts twee wethouders en één burgemeester, waardoor Reijn een flinke lijst aan portefeuilles heeft. "Aan alles komt een eind. Ik heb 50 jaar gewerkt en ik ga andere leuke dingen doen." Het is zijn intensie om helemaal te stoppen met de politiek.

Tijdens het functioneringsgesprek met zijn partij DorpsBelang liet Reijn al weten er geen tweede termijn aan vast te plakken, waarna hij het tijdens de behandeling van de begroting in de raad van Eemnes bekend maakte.

Reijn woont zelf in Kortenhoef en werd in 2019 namens DorpsBelang gevraagd om wethouder Jan van Katwijk op te volgen na een conflict met zijn eigen partij. Eerder was Reijn vier jaar lang wethouder namens het CDA in Wijdemeren.

Langlopende dossiers

Reijn kijkt tevreden terug op zijn tijd in de Eemnesser politiek. Wat hem vooral opviel waren de langlopende dossiers in het dorp. Dossiers die Reijn graag wilde afsluiten. "Daar ben ik de afgelopen tijd veel mee bezig geweest. Niet alles lukt, maar een aantal dingen wel." Zo noemt Reijn het opknappen van de speelplaatsen voor kinderen, de woningbouw en andere bouwprojecten zoals de sporthal en het bedrijventerrein.

Als kers op de taart noemt Reijn de oplossing voor de snelweg A27, waar veel Eemnessers op hun weg naar huis in de file kwamen te staan. Daar betaalde het Rijk mee aan een oplossing. Door onder anderen verkeerslichten bij de BP te plaatsen is het voor de dorpsbewoners makkelijker doorrijden. Dit in combinatie met de komst van de HOV-halte moet Eemnes makkelijker bereikbaar maken. Eerder keurde Rijkswaterstaat de plannen voor deze halte af, maar Reijn wil dit vóór volgend jaar december realiseren.

