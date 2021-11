Explosie blaast dak van geparkeerde auto op IJburg

De politie werd rond 04.00 uur gealarmeerd over de explosie. Ter plaatse werden in de omgeving brokstukken aangetroffen die meters ver over de rijbaan lagen verspreid. Het dak van de auto bleek er compleet afgeblazen en lag enkele tientallen meters verderop in de bosjes.

Een teamleider explosieven en veiligheid (TEV), de recherche en specialisten van de forensische opsporing kwamen ter plaatse. Over de geëxplodeerde auto werd een tent gezet, waarna er uitgebreid onderzoek is gedaan. Ook werd een calamiteitencontainer neergezet.

Enkele in de nabijheid geparkeerde auto's liepen door de knal schade op. Naar de oorzaak van de explosie wordt onderzoek gedaan.