Hovocubo laat FC Eindhoven ontsnappen in zaalvoetbaltopper

Het is Hovocubo vanavond niet gelukt om te winnen van grote concurrent FC Eindhoven. Vijf minuten voor tijd stonden de Noord-Hollanders met 2-0 voor, maar de bezoekers sleepten alsnog een gelijkspel uit het vuur: 2-2.

Beide ploegen hadden tot dit duel al hun acht competitiewedstrijden gewonnen dit seizoen. Hovocubo leek op weg om die reeks door te zetten, want een kleine tien minuten voor tijd zorgde Soufian Charraoui voor de 2-0. In de eerste helft had Lahcen Bouyouzan de thuisploeg op voorsprong gezet.

Teleurstellend einde

In de slotfase ging het echter mis voor de ploeg van trainer Sander van Dijk. Eerst scoorde Dennis van den Eijnden en even later maakte Saïd Bouzambou de 2-2. Op het moment van de gelijkmaker waren er nog maar 28 seconden te spelen.

FC Eindhoven blijft koploper op basis van doelsaldo. Zowel Hovocubo als FC Eindhoven is al zeker van de kampioenspoule.

NH Sport was erbij en plaatst later vanavond de reacties online.

Overige uitslagen

In Amsterdam speelde Lebo vanavond thuis tegen Texel'94. De thuisploeg won met 6-3. De andere Noord-Hollandse clash tussen RKAV Volendam en Veerhuys eindigde in 2-2. White Stones speelde ook gelijk: 1-1 tegen Groene Ster. Het duel tussen Feyenoord en FC Marlène werd afgelast vanwege corona-besmettingen.