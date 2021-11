Muiderbergse manege hofleverancier sint-paarden: na Mentor nu Iko van stal gehaald

Jarenlang was Hippisch Centrum Muiderberg hofleverancier van het paard van Sinterklaas. Altijd als hij naar Nederland kwam reed hij op Mentor, beter bekend als Amerigo. Toen Mentor in mei dit jaar overleed, was de manege in rouw. Maar nu is er Iko, alias Ozosnel, de nieuwe nationale beroemdheid van Muiderberg.

Arjen de Jong van het Hippisch Centrum Muiderberg vertelt met trots over de nieuwe aanwinst. "Iko is pas twaalf jaar jong en kan nog heel wat jaartjes mee. Het paard heeft een heel ander uiterlijk dan Mentor. Het vorige paard van de Sint had een duidelijke boblijn. Iko heeft prachtige lange manen."

'Sint is echte paardenman'

Sinterklaas heeft natuurlijk eventjes moeten wennen aan zijn nieuwe paard, maar het is een goede match. "De ene Sint is de andere niet. Onze Sint is een echte paardenman en dat merk je. Nicolaas komt regelmatig langs bij Iko zodat ze goed op elkaar ingespeeld blijven."