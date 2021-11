Vermoeden wordt werkelijkheid: nieuw kasteel gevonden onder Heemskerks weiland

Nieuw archeologisch onderzoek laat sporen zien van een verdwenen kasteel op het landgoed van Slot Assumburg in Heemskerk. Het zou gaan om de voorganger van het markante kasteel Assumburg en dateren uit de dertiende eeuw. Archeoloog Nancy de Jong-Lambregts is razendenthousiast over de ontdekking.

Archeoloog Nancy de Jong-Lambregts - NH Nieuws

"We zijn ontzettend blij dat we met dit onderzoek opnieuw een verdwenen kasteel hebben kunnen ontdekken", vertelt ze aan de voet van kasteelterrein Assumburg. "Hiermee voegen we een nieuw stuk geschiedenis toe aan de al rijke historie van Assumburg. En daarbij: als je de geschiedenis van de plek kent, dan ga je hem ook beter waarderen." Tekst gaat verder onder de video:

Kasteel gevonden onder een Heemskerks weiland - NH Nieuws

Medewerkers van het provinciaal depot ontdekten na boringen tussen 1983 en 1987 al vondsten op het terrein die zouden dateren uit de dertiende eeuw. Voor en naast het huidige kasteel (1450) werden er onder meer oude funderingen en grachten gevonden. Het betekende de kiem van een sterk vermoeden dat er een voorganger onder de oppervlakte zou moeten schuilgaan. Archeologen hebben daarom afgelopen maanden rond Assumburg geofysisch onderzoek verricht. Geofysisch onderzoek is een manier om ondergrondse archeologische resten van onder meer funderingen, verdedigingswallen en grachten in kaart te brengen door het meten van contrastverschillen in de bodem. Ze wilden met de inzet van de moderne technieken het mysterie ontrafelen. Het vermoeden werd werkelijkheid: een nieuw kasteel werd gevonden. Vorig jaar werd de ontdekking van een nieuw kasteel op kasteelterrein Oud Haerlem in het dorp al wereldnieuws (tekst gaat verder onder de foto).

Saricon

De afgelopen jaren zijn er meer kasteelterreinen onderzocht. Binnenkort worden ook resultaten verwacht van metingen die zijn gedaan bij de kastelen Oosterwijk (Beverwijk), Brederode (Santpoort-Zuid) en Aelbertsberg (Bloemendaal). De Jong-Lambregts met een lach: "We zijn nog druk bezig, dus nog even geduld." Ook werd dit jaar bekend dat er op landgoed Marquette in Heemskerk sporen zijn gevonden van een 13e-eeuwse waterburcht.