Drie medewerkers van GGD Schiphol opgepakt na grootschalige fraude met QR-codes

Het Openbaar Ministerie verdenkt drie medewerkers van een GGD-locatie op Schiphol van het grootschalig handelen in QR-codes. Dat meldt RTL Nieuws . Twee vrouwen en een man, die door de landelijke GGD waren ingehuurd, zouden ervoor gezorgd hebben dat er nu tienduizenden valse QR-codes in omloop zijn.

De verdachten werkten vermoedelijk op de GGD-afsprakenbalie in de aankomsthal van Schiphol. Een woordvoerder van de GGD Kennemerland laat NH Nieuws weten dat het in elk geval niet gaat om de XL-test- en vaccinatielocatie op parkeerterrein P4 van Schiphol.

De valse QR-codes werden vervolgens voor honderden euro's en soms wel tot duizend euro verhandeld. De codes worden gebruikt om cafés, restaurants en evenementen binnen te komen en staan op naam van personen die niet per se zijn gevaccineerd, corona hebben gehad of van te voren een coronatest hebben laten doen.

