Aantal coronabesmettingen 'vrijwel gelijk' in het voortgezet onderwijs

Het aantal schoolklassen dat landelijk thuis in quarantaine moet, stijgt sterk. Vooral kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar behoren tot de groep met de meeste besmettingen. Een beeld dat NH Nieuws/WEEFF ook terugziet bij Tabor Oscar Romero, waar twee schoolklassen afgelopen woensdag naar huis werden gestuurd. Ondanks dat lijkt de situatie in West-Friesland voorlopig stabiel. "Gelukkig hebben we deze haarden vroegtijdig kunnen constateren, waardoor de situatie nu onder controle is."

"Deze kinderen volgen nu online les", geeft conrector Wessel van de Hoef aan. "We hebben genoeg docenten om alle klassen draaiende te houden."



Waar in Hoorn en Twisk recentelijk kleine corona-uitbraken zijn geconstateerd, lijkt de rest van West-Friesland gespaard gebleven. Na een rondgang onder de middelbare scholen heeft NH Nieuws/WEEFF kunnen vaststellen dat het aantal nieuwe coronabesmettingen nagenoeg gelijk is gebleven. "Hier en daar een besmetting, zowel onder leerlingen als docenten, maar de situatie lijkt voorlopig stabiel", zegt Jan Jacob Jaasma, sectordirecteur bij het Martinuscollege in Grootebroek. Ook op het gebied van lesgeven is er niks veranderd. "Een geluk bij een ongeluk."



Het Atlas College, dat openbaar onderwijs biedt op vijf middelbare scholen, laat weten dat de schade beperkt is gebleven. "Er zijn tot nader order geen grote groepsuitbraken ontdekt. Dat betekent niet dat onze scholen coronavrij zijn. Ook hier hebben we last van besmettingen, maar het aantal valt dusdanig mee dat we geen reden zien om de deuren te sluiten", legt woordvoerder Fleur Gabel uit. Ook online thuisonderwijs is nog niet aan de orde geweest. "Maar onze scholen zijn goed voorbereid op dergelijke scenario's."



Deze week zou het Tabor College haar vijfentwintigste verjaardag vieren, maar wegens de nieuwe coronamaatregelen en de huidige coronasituatie in Nederland, heeft het bestuur het driedaagse evenement moeten annuleren of aanpassen. "Op de drie locaties is elke dag een activiteit gepland, vertelt directeur Stef Macke. "Er stonden allerlei lezingen gepland waar veel animo voor was. Maar het is niet verantwoord om zoveel mensen binnenshuis te hebben, terwijl het coronavirus weer keihard toeslaat. De gezondheid van onze bezoekers staat voorop."



Om toch stil te staan bij het vijfentwintigjarige bestaan van het Tabor College, worden de lezingen digitaal gestreamd. "We kunnen onze onderwijsgeschiedenis natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan."