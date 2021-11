Nederlands Marionettentheater na bijna eeuw in Amsterdam naar Edam verhuisd

Het Nederlands Marionettentheater is van Amsterdam naar Edam verhuisd. Daar heeft het poppentheater haar intrek genomen in een eeuwenoud herenhuis. Mariska Brugman (63) is al een halve eeuw betrokken bij het familiebedrijf, dat binnenkort zijn honderdste verjaardag viert. "We zitten hier sinds de zomer en het voelt heerlijk. We hebben met iedereen in de buurt heel goed contact."

Het toneel domineert de grote huiskamer. In het raam staan wat poppen die de aandacht trekken van voorbijgangers. Je moet wel goed kijken om te zien dat hier een theater zit dat plaats biedt aan zo'n veertig bezoekers. "We geven op zaterdag en zondag voorstellingen en tijdens schoolvakanties", zegt Mariska die samen met haar man René van Tol het Nederlands Marionettentheater runt. René is daarnaast ook nog kunstschilder. Ze leerden elkaar kennen op de Rietveldacademie.

Opa

In 2000 nam Mariska het theater over van haar ouders, zoals haar vader het roer ooit had overgenomen van haar opa. Hij was in 1923 de oprichter van het Nederlands Marionettentheater, waar zelfbedachte of bewerkte sprookjes voor kinderen maar ook opera's en operette voor volwassenen te zien zijn. Honderden voorstellingen zijn er inmiddels gemaakt en het verveelt nooit.

Amsterdam was al die jaren de basis. Eerst in de Obrechtkerk in Zuid en later in de dakopbouw van hun huis aan de Eerste Oosterparkstraat, een zogenoemd zoldertheater. Toen de coronacrisis zich aandiende, zijn ze op zoek gegaan naar een plek buiten de hoofdstad. "We wilden graag buiten gaan wonen. Hier in de Gevangenpoortsteeg hebben we het gevonden", vertelt Mariska.

Huiswerk

Dertien jaar oud was toen ze voor het eerst mee mocht doen. "Ik wou het liefst altijd mee. En dan zei ik: ík heb mijn huiswerk af en mijn schoenen gepoetst, mag ik mee?'' En dat drie, vier avonden per week. En dan nam ik mijn huiswerk mee. Bijvoorbeeld een lijstje met Engelse woorden en die hing ik dan zo op dat ik ze tijdens de voorstelling kon leren."

René en Mariska doen alles zelf. Ze schrijven de teksten en de muziek, schilderen de decors en maken de poppen. En dit laatste vindt Mariska het leukste aan het hele proces. "Ik weet zeker dat als ik ooit met de voorstellingen stop, ik de hoofden van de poppen blijf kleien."

Maar zover is het nog lang niet. Eerst op hun nieuwe stek nog maar eens wat naamsbekendheid opbouwen. Mariska: "We willen dit jaar zo'n honderd voorstellingen geven. Edammers en iedereen is welkom", besluit ze.