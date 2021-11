Giel Beelen in actie voor muziekstudio zieke kinderen in Spaarne Gasthuis

Giel Beelen komt morgen in samenwerking met Muziekids de hele dag in actie voor een muziekstudio voor zieke kinderen in het Spaarne Gasthuis in Haarlem. Zo’n ruimte in een ziekenhuis is volgens hem belangrijk omdat muziek afleiding geeft.

Beelen zet zich bij Muziekids, een stichting die geld inzamelt voor muziekbelevingen voor zieke kinderen, al een tijd in voor een muziekruimte in het Spaarne Gasthuis. “Het is bekend dat muziek helend werkt, het is een medicijn”, zegt hij. “Het zou mooi zijn als er een ruimte kan komen met gitaren, een piano en een dj-setje. Muziek kan afleiding geven voor zieke kinderen. Ieder ziekenhuis verdient zo’n plek.”

Actie

De presentator zal de hele dag vanuit het ziekenhuis verslag doen op Haarlem105 om zo geld in te zamelen voor de studio. “Het zou mooi zijn als mensen luisteren of kijken en zelf een actie bedenken om geld in te zamelen. Er zijn bijvoorbeeld al scholen die petflessen verzamelen. Er is veel geld nodig, niet alleen voor goede instrumenten maar ook voor professionele begeleiding.”

De actie is morgen de hele dag te volgen op Haarlem105 met gasten als Ivo van Schaik, de voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis en Jordan de Vos van Muziekids. Beelen zelf zal tussen 15.00 uur en 17.00 uur te horen zijn op de zender.